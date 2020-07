Sérgio Boris é o novo treinador do Académico de Viseu, sucedendo a Rui Borges, cuja rescisão foi anunciada no sábado passado e depois foi apresentado como novo treinador da Académica.

Sérgio Boris, de 44 anos, chega do Fabril do Barreiro, do Campeonato de Portugal, e tem no currículo um título de campeão do mesmo escalão, conquistado na época 2015/16, ao comando do Cova da Piedade, clube em que teve a primeira experiência como treinador nas competições profissionais, então na II Liga.

Sérgio Boris começou pelos escalões de formação do Pescadores da Caparica e Vitória de Setúbal, foi coordenador da formação no Cova da Piedade, onde orientou também a equipa sénior, e passou ainda por clubes como Sintrense, Loures e Fabril do Barreiro.

O treinador teve em 2018/19 uma curta passagem pelo futebol angolano, orientando em 11 partidas o Recreativo do Libolo.

No Académico de Viseu tem a missão de substituir Rui Borges, o técnico que em época e meia garantiu duas permanências na II Liga de futebol e levou o clube beirão a uma histórica presença na meia-final da Taça de Portugal, onde foi eliminado pelo FC Porto.