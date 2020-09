Pedro Pereira está em Itália para reforçar o Crotone, equipa recém-promovida à Serie A.

O lateral-direito, de 22 anos, chegou neste domingo ao sul de Itália na companhia do empresário Miguel Pinho e rubrica segunda-feira um contrato válido até ao fim da época, com o conjunto da região da Calábria a ficar com opção de compra.

Formado no Benfica, Pedro Pereira transferiu-se em 2015 para Itália, clube onde se lançou profissionalmente. Em janeiro de 2017 foi resgatado pelos encarnados, mas nunca foi aposta de Rui Vitória, treinador com o qual trabalhou.

Este será o terceiro empréstimo consecutivo do jovem futebolista, que na época passada esteve ao serviço do Bristol (Championship inglês) e em 2017/18 e 2018/19 vestiu a camisola do Genova.