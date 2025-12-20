Agora é oficial! O veterano Thiago Silva, emblemático capitão de PSG e Chelsea, assinou pelo FC Porto a custo zero, tal como deu conta o Maisfutebol.

O jogador de 41 anos terminou neste mês de dezembro contrato com o Fluminense, do Brasil, e quis voltar à Europa. Assina pelo FC Porto até ao final da época, com mais uma temporada de opção.

Recorde-se que o central brasileiro representou os dragões no início de carreira, sempre pela pela equipa B, em 2004/05. Agora, terá uma segunda chance para impressionar na equipa principal.

Thiago Silva chega ao FC Porto com 31 troféus conquistados em toda a carreira, incluindo uma Liga dos Campeões (vencida no Estádio do Dragão), sete Ligas francesas, uma Liga italiana ou uma Copa América, ao serviço da Seleção brasileira.

Os dragões anunciaram a transferência com um vídeo em que surge Fabrizio Romano, jornalista italiano, a dar conta do negócio. Depois, aparece também Thiago Silva.

«Olá nação portista, estou aqui para anunciar o meu regresso aos dragões. Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao míster Farioli. Estou muito ansioso de vestir de novo estas cores», disse Thiago.

[Notícia atualizada às 15h27]