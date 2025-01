Leonardo Vonic, internacional jovem pela Alemanha e pela Croácia, de 21 anos, assina até 2028 com o FC Porto. O avançado atuava pelo Rot-Weiss Essen, da terceira divisão da Alemanha.

Vonic representou, ao nível de formação, o TS Ober-Roden, FSV Frankfurt e o Nuremberga. Estava desde 2023 no Rot-Weiss Essen, onde marcou nove golos e seis assistências em 2023/24. Nesta temporada estava com menos fulgor atacante - cinco golos e uma assistência.

O interesse do FC Porto foi demonstrado no verão, revelou o avançado aos meios do clube. «Estar aqui é uma sensação muito boa e tem sido tudo excelente até agora. O FC Porto contactou-me no Verão, falou com o meu irmão, que é o meu empresário, e a minha vontade era muito clara. Este é um clube enorme e espetacular, por isso quis logo vir para cá», disse.

«Os meus objetivos passam por marcar golos e ajudar a equipa. Jogar no Dragão, pela equipa principal do FC Porto, é o sonho de qualquer jogador de futebol e eu fiquei maluco quando entrei no estádio pela primeira vez. Vestir esta camisola é um sonho para mim e nem sei bem o que dizer. É uma sensação muito boa, mesmo», completou Vonic.

O atleta chega para a equipa B já depois de outro avançado ter sido contratado nos últimos dias - Trofim Melnichenko, ex-Dínamo Minsk, da Bielorrússia.

