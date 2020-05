Islam Slimani deixou o Sporting no verão de 2016 para rumar ao Leicester. De lá para cá, o argelino teve dificuldades em afirmar-se ao serviço da equipa inglesa e acumula três empréstimos consecutivos, o último deles ao Mónaco, onde se exibiu em bom nível esta época.

Ao longo dos últimos anos, Slimani, agora com 31 anos (faz 32 em junho), foi apontado por diversas vezes ao Sporting. No ano passado, por exemplo, Adrien Silva chegou a afirmar que o avançado queria voltar aos leões e Marcel Keizer também falou sobre ele numa altura em que os leões procuravam um substituto para Bas Dost.

Agora é o próprio Slimani quem confessa o desejo de volta a vestir a camisola do Sporting. «Porque não? É um clube que tem um grande lugar no meu coração», disse em declarações ao site argelino Le Score. «Para ser sincero, quando saí do Sporting meti na cabeça que um dia iria voltar, porque foi um clube que me marcou muito», acrescentou, sem saber quando e se esse desejo se concretizará.

Slimani, que tem contrato com o Leicester até ao próximo ano, esteve no Sporting entre 2013 e o início da época 2016/17, tendo marcado 57 golos em 111 jogos de leão ao peito.