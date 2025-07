O FC Porto oficializou, durante a tarde desta terça-feira, a transferência de Francisco Conceição para a Juventus, clube representado pelo internacional português na última temporada por empréstimo.

O emblema italiano fica com 100% dos direitos económicos do jogador por 32 milhões de euros fixos. O FC Porto recorda ainda os 9,5 milhões de euros encaixados na taxa de empréstimo, anteriormente.

Leia o comunicado do FC Porto: «O FC Porto chegou a acordo com a Juventus Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Francisco Conceição pelo valor fixo de 32 milhões de euros.

O FC Porto informa também que Francisco Conceição abdicou, no contexto desta transferência, do direito a receber 20% do montante líquido da mesma, pelo que o FC Porto irá garantir a totalidade dos 32M e alcançar um encaixe total de 41,5M, acrescentando o montante de 9,5M a título de empréstimo do jogador na época 2024/25.

O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante desta transação, líquido do mecanismo de solidariedade.

O extremo de 22 anos chegou ao FC Porto em 2017 e estreou-se pela equipa A em fevereiro de 2021. Desde então participou em 93 jogos, marcou 11 golos e fez 13 assistências, vencendo um campeonato e duas Taças de Portugal com a camisola azul e branca.



O FC Porto agradece todo o empenho demonstrado por Francisco Conceição durante o tempo em que representou o Clube e deseja-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa da carreira.»

🔊 Chico! Chico! Chico!



Francisco Conceição vestiu a nossa camisola em 93 jogos (11 golos), para além das equipas Sub-17, Sub-19 e FC Porto B ⚽️



Obrigado e felicidades, Francisco Conceição 💙#MarcaPorto pic.twitter.com/QiEWtzr1lK — FC Porto (@FCPorto) July 22, 2025

