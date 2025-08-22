Renato Sanches chegou a Atenas nesta sexta-feira para concluir a sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia. O médio internacional português de 28 anos chega por empréstimo do PSG, após esse interesse dos gregos ter sido avançado pelo Maisfutebol.

O médio português irá realizar os exames médicos necessários amanhã. Nas suas primeiras declarações, destacou a importância de jogar num grande clube como o Panathinaikos e salientou o papel desempenhado por Rui Vitória.

«Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Há muitas razões pelas quais vim, sei que o Panathinaikos é uma grande equipa», começou por dizer aos meios locais.

«O treinador do Panathinaikos foi o meu primeiro treinador, por isso estou muito feliz. O Panathinaikos é uma equipa muito grande. Eu queria vir para cá para ajudá-los a ganhar títulos. Espero poder ajudar para que possamos comemorar», concluiu.

Recorde-se que, na temporada passada, Renato Sanches regressou ao Benfica num empréstimo de um ano. Teve várias lesões e participou em apenas 21 jogos, marcando um golo. Tem contrato com o PSG até 2027.