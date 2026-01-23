Agora é oficial. Eddy Doué, médio com dupla nacionalidade francesa e costamarfinense, é reforço do Estrela da Amadora. O Maisfutebol tinha dado conta da negociação entre o Estrela e o PSG, que chegou a bom porto.

O médio-centro que atuava na equipa sub-21 do PSG assina contrato até 2028 com os amadorenses, que o recebem a custo zero. 

Doué, de 20 anos, destacou-se na International Premier League ao serviço dos franceses e estava a seis meses do fim de contrato. É primo de Desiré Doué, estrela da primeira equipa, e também de Guela Doué, do Estrasburgo. 

