Chicotada psicológica em Itália. Thiago Motta foi despedido da Juventus e Igor Tudor irá assumir o comando da equipa até ao final da temporada.

Tudor regressa a um clube bem conhece, pois foi jogador da Juventus entre 1998 e 2007, com empréstimos ao Siena pelo meio. Foi ainda adjunto no clube em 2020/21.

Motta deixa assim os bianconeri sem sequer acabar uma temporada completa. Assinou pela Juve no verão de 2024 após uma passagem bem-sucedida no Bolonha, levando o clube à Liga dos Campeões.

A Juventus estava a ter uma prestação abaixo das expectativas na Serie A, estando neste momento em quinto lugar na tabela, fora da Champions. Motta perdeu apenas três vezes para o campeonato mas concedeu 13 empates. Na Liga dos Campeões, foram eliminados nos playoffs de acesso aos oitavos, pelo PSV.

Na equipa jogam os portugueses Alberto Costa, Francisco Conceição e Renato Veiga (estes dois últimos por empréstimo).

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.