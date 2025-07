O FC Porto comunicou oficialmente a venda de Otávio Ataíde ao Paris FC num acordo global de 20 milhões de euros, como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, 17 milhões de euros fixos, mais três milhões em objetivos.

Um acordo que prevê ainda que o FC Porto fique com 15 por cento de uma mais-valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador.

O clube português assume a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10 por cento do montante da transação.



Recordamos que o FC Porto contratou o central de 23 anos ao Famalicão em janeiro de 2024. Com a camisola azul e branca, o central brasileiro acumulou 45 jogos, marcou dois golos e fez outras tantas assistências.

O fim de uma etapa 🔵⚪ Felicidades, Otavio 🐉#FCPorto pic.twitter.com/WguBUI4qGz

— FC Porto (@FCPorto) July 23, 2025