Filipe Soares é reforço do PAOK. Como o Maisfutebol noticiou há três dias, o negócio estava praticamente fechado e foi agora finalizado, com o médio já viajar para a Grécia com o responsável da Sportsbloom, empresa que o agencia, para juntar-se ao clube de Salónica.

O jogador de 22 anos chegou ao Moreirense em 2019, depois de ter representado o Estoril, e parte para a primeira aventura no estrangeiro. É, também, uma das primeiras contratações do português José Boto como diretor do PAOK.

Formado no Benfica, Filipe Soares interessou a Eintracht Frankfurt e FC Porto na última janela de mercado, mas não houve acordo. Agora, Filipe Soares vai ser adversário do irmão, Alex, que alinha no Volos.

Ao Moreirense deve chegar um médio para colmatar a saída de Filipe Soares.