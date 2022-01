O Famalicão inscreveu Gustavo Assunção na Liga, depois de o médio ter terminado o empréstimo ao Galatasaray.

Os turcos já tinham anunciado a saída do brasileiro, que estava cedido com opção de compra. Com a inscrição na Liga, Gustavo Assunção pode ser opção para o treinador Rui Pedro Silva já no próximo jogo com o Arouca.