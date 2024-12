Chegou tarde, mas chegou. O Sporting oficializou a saída de João Pereira poucos minutos antes da meia-noite, preparando terreno para a apresentação de Rui Borges como novo técnico principal do clube nesta quinta-feira.

Com uma curta frase acompanhada de uma fotografia («Um Leão para sempre»), o Sporting encerrou o curto capítulo de João Pereira em Alvalade enquanto treinador principal - limitou-se a um mês e meio, oito jogos e três vitórias.

Não só João Pereira abandona o clube, como também outros elementos da equipa técnica. Tiago Teixeira, José Caldeira e António Calça e Pina, mais concretamente.

Um Leão para sempre.



Obrigado, João Pereira 🦁 pic.twitter.com/KhxhqwIdqk — Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024

Eis o comunicado oficial enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM):

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem informar o mercado sobre a cessação dos contratos de trabalho com os membros da equipa técnica da equipa principal masculina de futebol profissional da Sporting SAD, João Pedro da Silva Esmail Pereira, Tiago Filipe Monteiro Teixeira, José Eduardo da Encarnação Caldeira e António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina.»

