A Juventus anunciou esta sexta-feira a saída de Andrea Pirlo do comando técnico da equipa.

«Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que todos nós devemos dizer no final desta especial experiência juntos», diz uma nota da Juventus.

«Há alguns meses, Andrea Pirlo, um ícone do futebol mundial, iniciou a sua nova aventura, a primeira como treinador. Para isso, antes de mais nada, é preciso coragem, mas também consciência, sobretudo num período marcado por milhares de dificuldades, com o mundo forçado a reinventar suas próprias regras dia após dia pela pandemia», pode ler-se no comunicado.

«Pirlo acaba de dar os primeiros passos do que, sem dúvida, se tornará uma brilhante carreira como técnico. Uma aventura de transformação, buscando, e muitas vezes conseguindo, trazer para o campo as suas ideias e a sua experiência como campeão», continua a nota, destacando as conquistas da Supertaça e da Taça de Itália e as «vitórias brilhantes nos campos mais prestigiosos, do San Siro ao Camp Nou».

«Por tudo isto, pela coragem, pela dedicação, pela paixão com que demonstrou todos os dias, os nosso agradecimento do coração e os nossos desejos de boa sorte para o futuro, que certamente será maravilhoso», termina o comunicado da Juventus.

O técnico de 42 anos assumiu o comando da equipa de Cristiano Ronaldo no início da temporada, mas só venceu a Supertaça e a Taça de Itália. A Juventus não conseguiu chegar ao título italiano e acabou por ser eliminada nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo FC Porto nos oitavos de final.

Pirlo terminou a carreira de jogador em 2017 ao serviço dos New York City, da Major League Soccer, depois de ter representado Juventus, Milan, Inter, Reggina e Brescia. Antes de assumir o comando da formação principal da Juventus, o antigo médio foi escolhido para o cargo de treinador da equipa de sub-23.

A Juventus não adiantou quem será o novo treinador, mas a imprensa italiana, que já na quinta-feira garantia a saída de Pirlo, noticiava que o sucessor será Massimiliano Allegri.