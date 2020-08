André Santos é reforço do Grasshoppers, histórico do futebol da Suíça que agora milita no segundo escalão. O médio português de 31 anos, formado no Sporting, terminou recentemente contrato com o Belenenses.

Vai trabalhar na formação helvética com o técnico português João Carlos Pereira, que tem uma equipa técnica constituída por mais quatro treinadores portugueses.

André Santos junta-se assim aos portugueses Cristian Ponde e Nuno Pina, que também já foram anunciados como reforços da equipa.