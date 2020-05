David Luiz reiterou a intenção de voltar a representar o Benfica, clube no qual esteve entre 2007 e a primeira metade da época 2010/11.

Mas, aos 33 anos, o central brasileiro atualmente no Arsenal garantiu que só quer regressar se estiver ainda ao mais alto nível. «O Benfica não merece que eu volte se não for para ajudar. Vou voltar se estiver bem fisicamente e ao nível dos outros jogadores. (...) Se for para voltar para caminhar, prefiro voltar para assistir aos jogos», disse em entrevista na edição deste sábado do jornal Record.

David Luiz referiu ter hoje «melhores números» do que há cinco anos, quando representava o PSG, e que para isso contribuiu a forma como passou a encarar o futebol depois dos trinta para se manter competitivo.