O FC Porto encaminhou nas últimas horas o empréstimo de Fernando Andrade para o Al-Fayha, da Arábia Saudita. O Maisfutebol sabe que o acordo vai ser válido por uma temporada (até junho de 2022).

Tendo sido cedido na época passada ao Rizespor, da Turquia, o avançado brasileiro chegou a ser bem aproveitado por Sérgio Conceição esta pré-época. O treinador, inclusive, gostava da permanência do jogador, mas a direção dos dragões esteve sempre a favor de uma nova saída.

Aos 28 anos, Fernando Andrade tem contrato com o FC Porto até junho de 2023. O avançado não foi apresentado nesta tarde, no Dragão, antes do jogo com o Lyon.