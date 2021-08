O Sp. Braga está a negociar com o FC Porto o empréstimo de Diogo Leite, sabe o Maisfutebol.

A transferência deverá ser oficializada durante a tarde deste que é o último dia de mercado. Os Guerreiros do Minho ficam com opção de compra sobre o defesa central, de um valor a rondar os 12 milhões de euros.



Diogo Leite tem contrato com o FC Porto até 2023 e esta época ainda não foi utilizado. Tem estado atrás de Pepe, Mbemba e Marcano nas opções de Sérgio Conceição e o Sp. Braga surge como boa possibilidade para voltar a somar minutos.



Nas últimas três temporadas, Diogo Leite foi sendo utilizado com alguma regularidade. Principalmente em 2020/21 (27 jogos oficiais/1 golo), mas com a recuperação de Ivan Marcano acabou por ser ultrapassado pelo espanhol, também esquerdino.



O Sp. Braga é o próximo passo a dar na carreira do internacional sub21.



