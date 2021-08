O PSV Eindhoven anunciou a contratação de Carlos Vinícius, por empréstimo do Benfica. O avançado brasileiro vai vestir a camisola 9 do clube holandês, seguindo os passos de Ronaldo e Romário, estrelas canarinhas que passaram também pelo clube de Eindhoven.

Conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o acordo de cedência de Carlos Vinícius é válido para as duas próximas épocas, ficando o clube holandês com obrigação de compra.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica detalha que o empréstimo realiza-se por 2,5 milhões de euros.

«O referido acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas», refere ainda a nota dos encarnados à CMVM.

Acrescenta-se ainda que «os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a este empréstimo ascendem a 237.500 mil euros e, caso a opção de compra seja exercida, a um valor adicional de 950 mil euros».

A SAD do Benfica «terá ainda direito a receber 50 por cento do valor de uma futura transferência».

Avaliado em aproximadamente 20 milhões de euros, Carlos Vinicius, de 26 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2024.

Após um ano cedido ao Tottenham, clube no qual marcou 10 golos em 22 jogos, Vinícius volta a sair por empréstimo, uma possibilidade que Jorge Jesus tinha adiantado no final do jogo com o Tondela.

Artigo atualizado às 21h19

[artigo atualizado]