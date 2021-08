Fábio Martins está a um passo de confirmar o regresso ao Al Shabab, desta vez em definitivo. O Maisfutebol apurou que o Sp. Braga encaminhou esta terça-feira a venda do médio português para o emblema da Arábia Saudita.



Os minhotos iniciaram a negociação a pedir entre três e quatro milhões de euros pela transferência imediata do jogador, que tem em mãos para assinar um contrato válido por três épocas. O valor final do acordo ainda é mantido em sigilo.



Aos 27 anos, Fábio Martins também era desejado por outros clubes sauditas, entre eles o Al Hilal. Pesou, entretanto, a ligação recente com o Al Shabab, onde havia atuado na temporada passada - participou em 28 jogos oficiais e anotou nove golos.