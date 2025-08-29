Abdu Conté, de 27 anos, é o mais recente reforço para a defesa do Casa Pia, oficializou o clube esta sexta-feira. O defesa esquerdo chega proveniente do Young Boys, da Suíça, clube que representou na época passada por empréstimo do Troyes, da II Liga francesa. 

O internacional sub-21 português regressa assim a Portugal. Antes, tinha feito praticamente toda a formação no Sporting, sem chegar a fazer a estreia pela equipa principal. Seguiu para o Moreirense, tendo representado o clube por duas épocas e meia, antes de rumar a França na época 2021/22 para reforçar o Troyes. 

 

