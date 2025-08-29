Transferências
Há 1h e 9min
OFICIAL: Abdu Conté reforça a defesa do Casa Pia
Ex-Sporting de 27 anos chega proveniente do Young Boys
TR
Ex-Sporting de 27 anos chega proveniente do Young Boys
TR
Abdu Conté, de 27 anos, é o mais recente reforço para a defesa do Casa Pia, oficializou o clube esta sexta-feira. O defesa esquerdo chega proveniente do Young Boys, da Suíça, clube que representou na época passada por empréstimo do Troyes, da II Liga francesa.
O internacional sub-21 português regressa assim a Portugal. Antes, tinha feito praticamente toda a formação no Sporting, sem chegar a fazer a estreia pela equipa principal. Seguiu para o Moreirense, tendo representado o clube por duas épocas e meia, antes de rumar a França na época 2021/22 para reforçar o Troyes.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS