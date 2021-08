O futebolista internacional nigeriano Abraham Marcus é reforço do Portimonense, tal como o Maisfutebol noticiou. O acordo foi confirmado pelo clube algarvio ao final desta segunda-feira.

Marcus, de 21 anos, representava o Feirense, onde se evidenciou na equipa principal, na II Liga, em 2020/2021, época na qual fez 11 golos em 28 jogos.

O jovem africano termina uma ligação de três anos ao Feirense e chega a Portimão cedido por uma temporada.

Em nota oficial no seu sítio, o Portimonense refere que Marcus assinou «contrato com duração de uma época por empréstimo do Remo Stars Football Club, com opção de compra no final da mesma».

O Remo Stars é o clube nigeriano que Marcus representou no escalão de juniores, antes de chegar a Portugal para o Feirense.