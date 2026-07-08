O Académico de Viseu anunciou a contratação de Marcos Lavín, guarda-redes de 29 anos. O espanhol chega proveniente do USL Dunkerque, do segundo escalão de França.

Com formação do Real Madrid, Lavín passou por clubes como Córdoba, Getafe e Lugo em solo espanhol. Teve ainda uma passagem na Roménia, no Voluntari, antes de passar também por França. Na temporada passada, pelo USL Dunkerque, foi opção em dez encontros.

Viverá, agora, a primeira experiência em Portugal, reforçando a baliza do emblema recém-promovido à Liga.