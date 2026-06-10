O West Ham, que desceu ao Championship, confirmou a saída de Adama Traoré e Lukasz Fabianski, que terminam contrato e não vão continuar ao serviço da equipa orientada por Nuno Espírito Santo.

O internacional espanhol esteve no clube londrino durante meia época. Fez uma assistência num total de 12 jogos. O extremo formado no Barcelona deixou o Fulham de Marco Silva no mercado de inverno - ao fim de duas épocas e meia nos cottagers. Antes, tinha passado também por Wolverhampton, Barcelona, Middlesbrough e Aston Villa. Aos 30 anos fica, assim, livre no mercado.

Lukasz Fabianski, guarda-redes de 41 anos, também se despede dos hammers. O internacional polaco estava no clube londrino desde 2018. Antes tinha representado Swansea, Arsenal, Legia Varsóvia e Lech Poznan. Na última temporada, Fabianski não fez qualquer jogo pelo West Ham.

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