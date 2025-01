O AVS anunciou a contratação de Aderllan Santos num contrato de uma época e meia, na manhã desta quinta-feira. A notícia chega depois de o Maisfutebol ter dado conta da mudança um dia antes.

O central rescindiu com Rio Ave durante esta semana, pondo fim a uma ligação de seis anos com os vilacondenses. Santos, novo número 33, irá treinar com os novos companheiros nesta quinta-feira.

Aderllan tem 35 anos e uma vasta experiência no primeiro escalão do futebol português. Além do Rio Ave, já representou o Sp. Braga e o Trofense, além de Valência, São Paulo e Al Ahli.