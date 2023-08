Carlos Borges é reforço do Ajax, anunciou o clube neerlandês, confirmando a notícia dada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O avançado internacional sub-19 por Portugal deixa o Manchester City a troco de 14 milhões, que podem chegar aos 19 milhões caso sejam cumpridos determinados objetivos, anunciou o Ajax.

Carlos Borges começou a jogar no futsal do Núcleo de Sintra, em 2013/14 mudou-se para o Sporting, já futebol de sete, mas a ida da família para Inglaterra mudou-lhe o rumo.

Na época passada, Borges destacou-se pela equipa secundária do Manchester City e foi eleito o melhor jogador da Premier League 2, depois de marcar 25 golos e fazer 11 assistências.

O avançado de 19 anos junta-se agora a Francisco Conceição no Ajax e, aparentemente, terá inscrito nas costas o nome Forbs, o outro apelido que tem além de Borges.

