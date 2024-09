Steven Bergwijn assinou pelo Ajax para rumar ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 21 milhões de euros. Segundo a imprensa neerlandesa, o avançado vai ganhar um salário de 27 milhões de euros líquidos durante três anos.

Esta seria uma transferência "normal", não fosse o facto de estar implicada na quebra negocial entre o FC Porto e o Al Ittihad, por causa da eventual transferência de Galeno. Uma quebra que originou um comunicado da direção portista a criticar a conduta dos sauditas.

Bergwijn disputou 57 jogos na Eredivisie pelo Ajax. Nesses jogos, marcou 24 golos e deu nove assistências. O diretor desportivo do Ajax explicou que as condições financeiras oferecidas ao jogador eram irrecusáveis, em declarações aos meios do clube. Bergwijn jogou também no Tottenham, sob José Mourinho.