Terceiro colocado na Liga Saudita e eliminado nas meias da Champions asiática, o Al Nassr estuda demitir o italiano Stefano Pioli e o quanto antes definir o sucessor. Outro italiano, segundo apurou o Maisfutebol, passou a ganhar a força nos bastidores do emblema de Riade: Carlo Ancelotti.

Ancelotti tem a aprovação do craque Cristiano Ronaldo, com quem trabalhou durante duas épocas no Real Madrid (2013/14 e 2014/15), e também está na mira do rival Al Hilal, o que poderia implicar numa antecipação de eventuais negociações.

Apesar de ter contrato até junho de 2026, o experiente técnico italiano está perto do adeus ao Real e, não menos importante, segue como alvo prioritário da seleção do Brasil, mais uma razão então para o Al Nassr ter pressa para abrir conversas.

O Al Hilal, recorde-se, demitiu Jorge Jesus na semana passada e, por isso, também está no mercado da bola em busca de um novo treinador - o compatriota Marco Silva, hoje no Fulham, é outro candidato ao cargo.

A seleção do Brasil, por sua vez, trabalha há meses com sonho de ter Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026. Os portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, sem clube, correm por fora na preferência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).