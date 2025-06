O futsalista português Pany Varela está mais perto de um regresso à Europa, após uma temporada no Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube pondera encerrar a secção de futsal, segundo adiantou o jornalista espanhol Gustavo Muñana.

O Maisfutebol confirmou que existe, de facto, essa forte possibilidade, com a decisão final do clube a ser comunicada ao grupo de trabalho até esta sexta-feira.

Em causa, segundo apurámos, está a perceção dos responsáveis do Al Nassr de que o dinheiro investido nesta secção poderá ser usado para melhorar os resultados no futebol masculino, onde militam Cristiano Ronaldo e Otávio.

Não só Pany Varela está no clube como também o treinador português Kitó Ferreira. No verão passado, o Al Nassr deu 250 mil euros pelo futsalista português, que foi considerado o melhor do mundo em 2022. Antes disso, Pany tinha jogado oito anos no Sporting.

Pany tinha mais um ano de contrato mas, desta forma, o ala de 36 anos deve regressar ao futsal europeu. O Al Nassr foi finalista vencido do campeonato, para o Al Ula de Mário Silva e Bruno Pinto.