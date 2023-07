O futebolista espanhol Álvaro González não vai continuar no Al Nassr. O clube saudita anunciou, este sábado, a saída do central de 33 anos.

Álvaro González cumpriu uma época no Al Nassr (25 jogos, um golo), onde foi colega do português Cristiano Ronaldo, depois de ter jogado três épocas no Marselha, em França, além de ter representado, no seu país, Villarreal, Espanhol, Saragoça e Racing Santander.

O Al Nassr, que se prepara para ter o português Luís Castro como treinador, depois de oficializada a saída do Botafogo, está a arrumar o plantel. É que, já este sábado, foi confirmada a saída do médio brasileiro Luiz Gustavo.

Além de Álvaro e Luiz Gustavo, outro estrangeiro que se sabe que não continua no Al Nassr é Agustín Rossi, algo que já era esperado, até porque chegou aos sauditas cedido pelo Boca Juniors. Rossi foi confirmado, nas últimas horas, como reforço do Flamengo.

