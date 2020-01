Alana O’Neill e Mimi Asom são reforços para a equipa de futebol feminino do Benfica, anunciaram esta terça-feira as águias em comunicado no site oficial.

Natural de Nova Iorque, O’Neill pode chegar a defesa e a extremo e chega à Luz proveniente do Lugano, da Suíça, isto já depois de ter jogado quatro temporadas na Universidade de Syracuse.

Mimi Asom, também ela norte-americana, é atacante e chega proveniente da Noruega. Antes, jogou na faculdade em Nova Jérsia.

Foto de capa: site do Sport Lisboa e Benfica.