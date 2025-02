Andraz Sporar foi anunciado pelo Alanyaspor, da Liga turca, na tarde desta terça-feira. Sporar assinou um contrato de dois anos e meio.

Sporar não estava a ser utilizado por Rui Vitória no Panathinaikos, com nove jogos e um golo marcado na primeira metade da temporada. Nas duas temporadas anteriores tinha sido um elemento regular no clube grego.

Aos 30 anos, Sporar junta-se ao defesa português Nuno Lima, bem como a Gaius Makouta (ex-Boavista) e Nicolas Janvier (ex-V. Guimarães). O esloveno representou Sporting e Sp. Braga sem grande sucesso entre 2019 e 2021.