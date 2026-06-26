OFICIAL: Alejo Veliz troca Tottenham pelo Bahia
Avançado argentino deixa o clube londrino depois de ter sido contratado em 2023
Avançado argentino deixa o clube londrino depois de ter sido contratado em 2023
Alejo Veliz é reforço do Bahia, do Brasil. O avançado de 22 anos deixa o Tottenham a título definitivo depois de ter chegado à formação inglesa em 2023.
Internacional sub-20 pela Argentina, Veliz concluiu a formação no Rosario Central. Reforçou os Spurs em 2023, tendo feito apenas oito jogos pelo clube. Passou por empréstimos no Sevilha e no Espanhol.
Nas últimas duas temporadas regressou ao Rosario Central, por empréstimo do Tottenham. Na última época, como colega de Di María, o ponta-de-lança marcou seis golos em 24 jogos.
Reforça, agora, o Bahia - que ocupa atualmente a sexta posição da Liga brasileira.
We have reached agreement with Bahia for the transfer of Alejo Veliz, who will join the Brazilian club on 1 July.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 26, 2026
We wish Alejo all the best for the future.
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