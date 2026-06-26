Alejo Veliz é reforço do Bahia, do Brasil. O avançado de 22 anos deixa o Tottenham a título definitivo depois de ter chegado à formação inglesa em 2023.

Internacional sub-20 pela Argentina, Veliz concluiu a formação no Rosario Central. Reforçou os Spurs em 2023, tendo feito apenas oito jogos pelo clube. Passou por empréstimos no Sevilha e no Espanhol.

Nas últimas duas temporadas regressou ao Rosario Central, por empréstimo do Tottenham. Na última época, como colega de Di María, o ponta-de-lança marcou seis golos em 24 jogos.

Reforça, agora, o Bahia - que ocupa atualmente a sexta posição da Liga brasileira. 