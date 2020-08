O Benfica anunciou nesta sexta-feira o avançado alemão Luca Waldschmidt, oriundo do Friburgo e que será o novo camisola 10 das águias.

O clube alemão publicou um vídeo com os golos marcados pelo jogador de 24 anos durante as duas épocas ao serviço do Friburgo, aproveitando para deixar um pedido: «Benfica, tratem bem dele».

Veja os golos do internacional alemão no vídeo associado a este artigo.