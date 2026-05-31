OFICIAL: Adi Hütter é o novo treinador do Eintracht Frankfurt
Técnico austríaco regressa aos alemães e assina até 2029
O Eintracht Frankfurt oficializou a contratação de Adi Hütter como novo treinador. O técnico austríaco regressa à equipa alemã, cinco anos depois, assinando um contrato até 2029.
O treinador de 56 anos estava sem clube desde outubro, altura em que deixou o Mónaco, onde tinha chegado em 2023.
Na carreira, Hütter tinha treinado também o Borussia Moenchengladbach (Alemanha), o Young Boys (Suíça), Red Bull Salzburgo, SV Grodig e SCR Altach (Austría).
Reforça, assim, o oitavo classificado da última edição da Liga alemã – que falhou o acesso às competições europeias depois de uma época em que disputou a Liga dos Campeões.
Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026
Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx