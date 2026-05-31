O Eintracht Frankfurt oficializou a contratação de Adi Hütter como novo treinador. O técnico austríaco regressa à equipa alemã, cinco anos depois, assinando um contrato até 2029.

O treinador de 56 anos estava sem clube desde outubro, altura em que deixou o Mónaco, onde tinha chegado em 2023.

Na carreira, Hütter tinha treinado também o Borussia Moenchengladbach (Alemanha), o Young Boys (Suíça), Red Bull Salzburgo, SV Grodig e SCR Altach (Austría).

Reforça, assim, o oitavo classificado da última edição da Liga alemã – que falhou o acesso às competições europeias depois de uma época em que disputou a Liga dos Campeões.

