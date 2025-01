O médio argentino Emiliano Buendia é reforço para o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Buendia chega por empréstimo dos ingleses do Aston Villa até ao final da temporada.

A imprensa alemã adianta ainda que os germânicos conservam uma cláusula de opção de compra pelo argentino, na ordem dos 20 milhões de euros.

No site oficial, o Bayer Leverkusen admite que este empréstimo acontece devido à lesão de longa duração do médio francês Martin Terrier. Buendia é o seu substituto.

«Emiliano Buendia é um bom jogador, tecnicamente versátil, que joga de forma apaixonada e assertiva. Jogou mais de 100 jogos na exigente Premier League e traz muita experiência para nos ajudar imediatamente a atingir os nossos objetivos», afirmou o diretor-geral desportivo do clube, Simon Rolfes.

Buendia tinha 12 jogos nesta temporada ao serviço do Aston Villa. Custou 38 milhões de euros ao clube em 2021.

