O Schalke, clube recém-promovido à Bundesliga, anunciou esta sexta-feira a chegada de Jordan Larsson até 2025.

O avançado sueco chega à Alemanha proveniente do Spartak Moscovo, tendo alinhado na segunda metade da última temporada no AIK por empréstimo do clube russo.

Jordan, de 25 anos, é filho da antiga glória sueca, Henrik Larsson.