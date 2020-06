O Bayer Leverkusen renovou contrato com o lateral Wendell até 30 de junho de 2022.

O jogador brasileiro integra o plantel do clube alemão desde julho de 2014. «Para um jogador profissional ficar seis anos no mesmo clube, ainda mais um clube tão importante como o Bayer Leverkusen, não é fácil. O Bayer facilitou muito minha vida para me tornar um jogador de alto nível. Receberam-me de braços abertos, senti-me mais confortável a cada dia. Esse clube é a minha família. Tenho certeza que conquistaremos grandes resultados juntos», afirmou Wendell.