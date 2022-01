O Sporting está a negociar com os alemães do Estugarda o empréstimo do avançado Tiago Tomás.

A informação foi avançada pela imprensa alemã e confirmada pelo Maisfutebol.

Em cima da mesa está uma cedência do avançado português, internacional sub-21, por um ano e meio, ficando o clube germânico com opção de compra.

Segundo foi possível apurar, o que falta neste momento é precisamente chegar a acordo sobre o valor da opção de compra.