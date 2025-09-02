O Rio Ave oficializou a contratação de um guarda-redes que chega da Liga espanhola. Alfonso Pastor, de 24 anos, vem proveniente do Levante e assina um contrato válido por uma temporada.

Pastor é internacional jovem por Espanha e fez formação no Sevilha, tendo jogado ainda pela equipa principal dos sevilhanos e até conquistado uma Liga Europa pelo clube.

Chegou ao Levante no verão de 2023, mas nunca conseguiu afirmar-se. Em duas épocas fez apenas um jogo. Agora vive a primeira experiência no estrangeiro, sendo mais um opção para o plantel à disposição de Sotiris Silaidopoulos.