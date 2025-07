Alioune Ndoye está próximo de assinar pelo V. Guimarães, confirmou o Maisfutebol. O ponta-de-lança de 23 anos tem em cima da mesa um contrato de quatro anos com o clube português.

Ndoye pertence aos letões do Valmiera mas jogou no Servette, da Suíça, na temporada passada. Marcou seis golos em 16 jogos pelo clube helvético em 2024/25.

No Valmiera, Ndoye participou em 99 jogos e marcou 44 golos, vencendo um campeonato da Letónia. Deve chegar para suprir a saída de Adrián Butzke, com Luís Pinto a contar também com os avançados Nélson Oliveira, Dieu Michel e José Bica.