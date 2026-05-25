Alisson pode ter feito o último jogo pelo Nápoles. O brasileiro, emprestado aos italianos pelo Sporting, fez este domingo o último jogo da época e deixou uma mensagem com tons de despedida.

«Last Dance... Infelizmente não consegui ajudar da maneira que eu queria, mas muito feliz pela vitória da nossa equipa em casa. Hora de descansar e renovar as energias... Espero que tudo fique logo bem para que eu possa estar pronto e preparado para a próxima temporada», começa por escrever.

O extremo de 23 anos saiu aos dez minutos de jogo com queixas. Chegado em fevereiro a Itália, Alisson marcou quatro golos em 15 jogos, ganhando destaque na formação que terminou em segundo na Serie A.

«Agradeço a Deus por tudo vivido até aqui, para mim é um sonho realizado poder ter vestido, jogado e vibrado com a “Maglia del Napoli”, onde fui muito bem recebido e acarinhado desde o primeiro dia em que cheguei. Também agradeço aos adeptos do Nápoles e a toda cidade de Napoli pelo apoio e carinho que sempre me deram dia após dia. Gigantes», concluiu.

O brasileiro parece, assim, deixa uma nota de despedida aos adeptos do Nápoles – mesmo que os italianos detenham uma opção de compra. Alisson tem, ainda, contrato com o Sporting até 2030.