Alverca contrata médio ao Villarreal
Toni Tamarit, espanhol de 20 anos, chega de forma definitiva ao Ribatejo
Toni Tamarit, espanhol de 20 anos, chega de forma definitiva ao Ribatejo
Toni Tamarit, médio do Villarreal, está muito próximo de ser reforço em definitivo do Alverca, apurou o Maisfutebol.
O espanhol de 20 anos, que é produto da formação do Submarino Amarillo, deixa o clube sem fazer qualquer jogo na equipa principal. Depois de ter passado pela equipa B do Villarreal, na qual fez cinco jogos em 2024/25, representou o Mirandés na última temporada.
Pela formação da II Liga espanhola, por empréstimo do Villarreal, Toni Tamarit foi opção em 32 jogos, somando duas assistências. Quanto ao desempenho coletivo, o Mirandés terminou na 19.ª posição, descendo ao terceiro escalão espanhol.
O jovem médio ofensivo chega agora ao Ribatejo para ser reforço do Alverca, que terminou na 11.ª posição da Liga 2025/26. O clube lisboeta, recorde-se, está sem treinador depois da saída de Custódio Castro. Sérgio Ferreira, tal como o Maisfutebol noticiou no início de junho, é um nome bem posicionado para assumir o cargo.
Tamarit prepara-se, assim, para viver a primeira experiência fora de Espanha, num negócio em que o Villarreal deverá manter uma percentagem dos direitos económicos do jogador.