Toni Tamarit, médio do Villarreal, está muito próximo de ser reforço em definitivo do Alverca, apurou o Maisfutebol.

O espanhol de 20 anos, que é produto da formação do Submarino Amarillo, deixa o clube sem fazer qualquer jogo na equipa principal. Depois de ter passado pela equipa B do Villarreal, na qual fez cinco jogos em 2024/25, representou o Mirandés na última temporada.

Pela formação da II Liga espanhola, por empréstimo do Villarreal, Toni Tamarit foi opção em 32 jogos, somando duas assistências. Quanto ao desempenho coletivo, o Mirandés terminou na 19.ª posição, descendo ao terceiro escalão espanhol.

O jovem médio ofensivo chega agora ao Ribatejo para ser reforço do Alverca, que terminou na 11.ª posição da Liga 2025/26. O clube lisboeta, recorde-se, está sem treinador depois da saída de Custódio Castro. Sérgio Ferreira, tal como o Maisfutebol noticiou no início de junho, é um nome bem posicionado para assumir o cargo.

Tamarit prepara-se, assim, para viver a primeira experiência fora de Espanha, num negócio em que o Villarreal deverá manter uma percentagem dos direitos económicos do jogador.