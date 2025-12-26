Transferências
Há 1h e 0min
Alvo do Sporting, Alex Amorim tem ofertas de França e Itália
Alverca quer cerca de seis milhões de euros por 80 por cento do passe do médio brasileiro
Dos principais destaques do Alverca na primeira volta da época, Alex Amorim recebeu duas ofertas nos últimos dias, sendo uma de França e outra de Itália, segundo apurou o Maisfutebol.
As duas abordagens do estrangeiro, entretanto, ainda não vão ao encontro do valor exigido pelos ribatejanos: aproximadamente seis milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador.
O médio brasileiro, recorde-se, também está na mira do Sporting, que, por sua vez, ainda não fez qualquer movimentação para avançar com uma proposta oficial.
Aos 20 anos, Alex Amorim foi formado pelo Fortaleza e antes de chegar a Portugal, em junho passado, teve uma passagem pelo Athletic de Minas Gerais.
