Dos principais destaques do Alverca na primeira volta da época, Alex Amorim recebeu duas ofertas nos últimos dias, sendo uma de França e outra de Itália, segundo apurou o Maisfutebol.

As duas abordagens do estrangeiro, entretanto, ainda não vão ao encontro do valor exigido pelos ribatejanos: aproximadamente seis milhões de euros por 80 por cento do passe do jogador.

O médio brasileiro, recorde-se, também está na mira do Sporting, que, por sua vez, ainda não fez qualquer movimentação para avançar com uma proposta oficial.

Aos 20 anos, Alex Amorim foi formado pelo Fortaleza e antes de chegar a Portugal, em junho passado, teve uma passagem pelo Athletic de Minas Gerais.