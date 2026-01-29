Diogo Spencer é reforço confirmado do Alverca, confirmou o Maisfutebol. O lateral de 21 anos, que se encontrava emprestado ao AVS pelo Benfica, chega ao Ribatejo a título definitivo.

Com toda a formação feita no Seixal, o internacional sub-20 português troca assim de clubes na Liga. Pela equipa de Vila das Aves, Spencer fez 16 jogos, somando três golos e duas assistências.

Pela equipa principal do Benfica fez um jogo, na altura em abril de 2024 na receção ao Moreirense. Deixa, assim, definitivamente as águias e deverá ser apresentado nas próximas horas. O lateral, poderá, inclusive, ser opção para o jogo deste sábado, frente ao Estrela da Amadora (20h30).

No entanto, importa ressaltar que a lateral direita tem sido preferencialmente ocupada por Nabil Touaizi, marroquino que é habitualmente titular. Pelo que o jovem português será então o concorrente direto na competição pelo lugar.

O Alverca, recorde-se, fechou a maior venda de sempre da SAD. Prepara-se, agora, para reforçar a ala direita do plantel orientado por Custódio Castro.