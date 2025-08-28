O Alverca anunciou nesta quinta-feira um regresso de peso à Liga portuguesa - Lincoln, médio brasileiro, assinou contrato pelo clube recém-promovido à primeira divisão nacional.

O brasileiro representou o Santa Clara entre 2019 e 2023, tendo atuado pelo clube açoriano em mais de 100 jogos. As exibições valeram-lhe uma transferência de 3,5 milhões de euros para os turcos do Fenerbahçe, tendo terminado contrato com o clube turco no final do mês de junho.

Assim sendo, o médio-ofensivo de 26 anos chega a custo zero aos ribatejanos. O Alverca não divulgou a duração do contrato.

«É uma prazer fazer parte deste projeto tão ambicioso. Vim para ajudar o Alverca a realizar um regresso marcante à Primeira Liga», declarou aos meios do clube.