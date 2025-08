O Alverca anunciou a contratação do médio Sabit Abdulai, de 26 anos, natural do Gana. Formado no Spartans FC, emigrou para Espanha onde jogou por vários clubes como Getafe, Ponferradina ou Murcia.

Depois disso, Sabit Abdulai rumou ao Brasil para representar o Botafogo de São Paulo, na Série B brasileira. Fez 41 jogos pelo clube brasileiro. Agora, chega a Portugal sem que o Alverca revele os detalhes da transferência.

No anúncio do novo atleta, o Alverca escreve que Sabit Abdulai «caracteriza-se pelo seu poderio físico e versatilidade, podendo também cumprir posições no centro da defesa». Chegou a defrontar o Barcelona de Lionel Messi, em 2021.