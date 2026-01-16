Transferências
Há 1h e 27min
OFICIAL: Alverca anuncia promessa marroquina
Zakaria Kassary chega do Union Touarga, da primeira divisão de Marrocos
DS
DS
Não foi só no verão - o Alverca volta a anunciar várias contratações também em janeiro. Depois de Clairicia e Vasco Moreira, os ribatejanos oficializaram nesta sexta-feira o médio marroquino Zakaria Kassary.
Aos 19 anos, chega proveniente do Union Touarga, da primeira divisão marroquina. Aposta recente do clube, o médio era totalista nos oito jogos disputados pelo emblema na primeira divisão, com um golo marcado.
É também internacional sub-18 pelo seu país. O clube não anunciou valores de transferência nem a duração do contrato.
