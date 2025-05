Vasco Botelho da Costa não será treinador do Alverca durante a temporada 2024/25. Levou o clube à primeira divisão 21 anos depois da última presença, mas não irá orientar a equipa ribatejana na Liga.

O clube anunciou, através de um comunicado oficial, que o técnico não aceitou uma proposta de renovação para a próxima temporada.

«A FC Alverca – Futebol, SAD vem por este meio informar que tentou estender a ligação contratual com Vasco Botelho da Costa e respetiva equipa técnica. Porém, o treinador optou por não estar no comando técnico do Maior do Ribatejo na temporada 2025/26», pode ler-se no comunicado.

«À SAD resta respeitar a sua decisão, agradecer-lhe pelos serviços prestados na campanha que agora terminou com a subida à I Liga e desejar-lhe – e à sua equipa técnica – as maiores felicidades pessoais e profissionais», terminam.

Segundo a imprensa nacional, Vasco Botelho da Costa está próximo do Moreirense, que não irá continuar com Cristiano Bacci durante a próxima temporada.