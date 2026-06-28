O Alverca, que este domingo oficializou a saída de Custódio Castro, despediu-se também de três nomes que terminaram o período de empréstimos. André Gomes, Francisco Chissumba e Rhaldney regressam aos respetivos clubes.

André Gomes, jovem guarda-redes de 21 anos, chegou ao Ribajeto depois de cumprir praticamente todo o processo de formação no Benfica. O internacional sub-21 português fez 25 jogos pelo Alverca, tendo sofrido 41 golos.

Chissumba, lateral esquerdo de 21 anos, esteve cedido pelo Sp. Braga - clube no qual terminou o processo de formação. Já depois de ter feito 18 jogos na temporada passada pelos minhotos, este época o internacional sub-21 português foi opção em 21 encontros pelo Alverca.

Já Rhaldney, médio de 27 anos, regressa também ao Goztepe, da Turquia, depois de terminar a cedência nos ribatejanos. Depois de iniciar a época nos turcos, fazendo ainda 19 jogos, o brasileiro marcou um golo em 14 jogos pelo Alverca. Regressa agora ao Gztepe depois de ter representado clubes como o Atlético Goianiense e Náutico no Brasil.